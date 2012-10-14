Подключить систему оплаты QIWI

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок156 просмотров

Нужно подключить систему оплаты QIWI для интернет-магазина, и написать скрипт для выполнения оплат

13 лет назад
ovatar
Виктор 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Работа сделана на отлично. Работа была выполнена практически в 1 день. Понравилось и качество работы, и общение. Человек знает свое дело, сделал дальше больше чем нужно, все качественно и в срок! Надежность, профессионализм на высшем уровне! Рекомендую всем!
Приятно работать с заказчиком.

Заявки фрилансеров

k1on
Стас 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад