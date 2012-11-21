Нужно добавить поиск на сайте

Задание адресовано тем, кто и программирует, и верстает. В плане верстки ничего сложного, нужно сделать по аналогии с имеющейся формой поиска.

Нужно добавить поисковик и отправку, что искал человек, на email.

Основной момент - четкое следование тз.

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