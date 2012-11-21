Нужно добавить поиск на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок279 просмотров

Задание адресовано тем, кто и программирует, и верстает. В плане верстки ничего сложного, нужно сделать по аналогии с имеющейся формой поиска.

Нужно добавить поисковик и отправку, что искал человек, на email.

Основной момент - четкое следование тз.

Оставляйте сразу контакты, я его Вам вышлю.

12 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

avrphp
Артур 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
12 лет назад
$50
3 дня
Отличный специалист - внимательный, знающий свое дело! Задание было нестандартным. Сделал все быстро, и четко по тз. Не пришлось ничего дополнительно даже доделывать и править. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Арина отличный заказчик, прекрасно разбирающийся во всех тонкостях проекта, четко поставленная задача, своевременная оплата – это те качества, которые позволяют рекомендовать Арину другим исполнителям. Очень доволен сотрудничеством и надеюсь на продолжение.

Заявки фрилансеров

avrphp
Артур 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)
12 лет назад