Модернизация калькулятора ОСАГО Joomla 1.5.xx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки141 просмотр

Необходимо модернизировать калькулятор

ТЗ в приложении.

срок 1-2 дня

Joomla
13 лет назад
kiobros
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

CreoShopCms
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Все супер Сделали быстро Всем спасибо и удачи!
Все отлично. Рекомендую как заказчика

Заявки фрилансеров

CreoShopCms
Юрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад