Задание адресовано тем, кто и программирует, и верстает. В плане верстки ничего сложного, нужно сделать по аналогии с имеющейся формой поиска. Нужно добавить поисковик и отправку, что искал человек, на email. ...
Чат-клиент на JavaScript-HTML5
Необходимо создать javascript-html5 чат клиент. Интерфейс этого клиента должен быть аналогичен java клиенту http://174.37.30.18/html/Default.html залогиньтесь в верхний апплет. Для ускорения работы скрипты по вебсокету, шаблонизации и другой логике можно взять тут http://siteheart.com
Пишите стоимость и сроки.
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