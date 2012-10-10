Чат-клиент на JavaScript-HTML5

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

Необходимо создать javascript-html5 чат клиент. Интерфейс этого клиента должен быть аналогичен java клиенту http://174.37.30.18/html/Default.html залогиньтесь в верхний апплет. Для ускорения работы скрипты по вебсокету, шаблонизации и другой логике можно взять тут http://siteheart.com

Пишите стоимость и сроки.

HTMLJavaJavaScript
13 лет назад
pj
44 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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