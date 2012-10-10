Сделать отчет для ERP-системы FreeDom

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка159 просмотров

Нужнно Сделать отчет для ERP системы FreeDom http://www.phreesoft.com/

Там собственный конструктор отчетов, основан на SQl запросах из таблиц.

Нужен отчет - Карточка клиента, где есть столбцы:

Дата, код товара, товар, суми, номер накладной, сума всей накладной.

Также выводятся все платежи клиента и итоговий баланс.

Пример отчета приложен с коментариями.

Отчет можно сделать за любой отрезок времени, в заголовке пишется имя клиента и период отчета.

SQL
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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