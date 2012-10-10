Задание адресовано тем, кто и программирует, и верстает. В плане верстки ничего сложного, нужно сделать по аналогии с имеющейся формой поиска. Нужно добавить поисковик и отправку, что искал человек, на email. ...
Форму на Amiro CMS
надо сделать форму, чтобы при нажатии на кнопку, всплывала форма, как на картинке. (код формы уже есть - http://globcons.ru/price/ ) Пишите цены и сроки.
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