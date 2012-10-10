Форму на Amiro CMS

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Закрыт1 заявка76 просмотров

надо сделать форму, чтобы при нажатии на кнопку, всплывала форма, как на картинке. (код формы уже есть - http://globcons.ru/price/ ) Пишите цены и сроки.

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров