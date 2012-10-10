Ищем web-программистов. Только СПб

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок119 просмотров

Ищем web-разработчика для работы в молодой креативной команде! Большое количество заказов!

Требования:

– свободное владение на высоком уровне CSS3

– четкое понимание различий сайта и веб-приложения

– html5 и xml

– java script

– знание языков php/python/perl/ruby/nodejs/csharp

– фреймфорки symphony/zend/prado/cake (php), rails (rudy), jango (python), catalyst (perl), .NET

– CMS на joomla/wordpress/drupal/typo3

– знание Adobe Photoshop

– фанатичная любовь к программингу и постоянное развитие своих навыков

– отсутствие офисной работы

– отсутствие жены и детей

– проживание в СПб

Если Вы обладаете хотя бы третью перечисленных навыков – прошу связаться со мной!

Портфолио и контакты присылать на почту [email protected]

DrupalHTMLJavaJoomlaNode.jsPHPPythonWordPressRuby
13 лет назад
russiancase
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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