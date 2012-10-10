Требуется программист php,mysql на 10 минут Описание Поправить один код не работает счетчика файлов и сделать продления файлов в кабинете пользователя icq 643565495
Ищем web-программистов. Только СПб
Ищем web-разработчика для работы в молодой креативной команде! Большое количество заказов!
Требования:
– свободное владение на высоком уровне CSS3
– четкое понимание различий сайта и веб-приложения
– html5 и xml
– java script
– знание языков php/python/perl/ruby/nodejs/csharp
– фреймфорки symphony/zend/prado/cake (php), rails (rudy), jango (python), catalyst (perl), .NET
– CMS на joomla/wordpress/drupal/typo3
– знание Adobe Photoshop
– фанатичная любовь к программингу и постоянное развитие своих навыков
– отсутствие офисной работы
– отсутствие жены и детей
– проживание в СПб
Если Вы обладаете хотя бы третью перечисленных навыков – прошу связаться со мной!
Портфолио и контакты присылать на почту [email protected]
Заявки фрилансеров
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