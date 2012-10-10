Написать плагин для WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написать плагин средней сложности под WP - работа с текстом, прокси, макросы, настройки публикации.

Желательно максимально оптимальную цену.

WordPress
13 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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