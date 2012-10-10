Надо сделать полосу прокрутки, которая будет адекватно работать на iPad' е. Полоса прокрутки должна быть «плавная» и выполнена в стиле сайта (скрин в приложении). Макеты есть, сама полоса прокрутки есть, но в данный момент на ...
Доработать сайт на ModX
Доработать сайт на modx
1. сделать сортировку в каталоге
2. сделать фильтр по цене
еще немного по мелочи
icq 458089587
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