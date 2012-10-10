Доработать сайт на ModX

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Закрыт2 заявки136 просмотров

Доработать сайт на modx

1. сделать сортировку в каталоге

2. сделать фильтр по цене

еще немного по мелочи

icq 458089587

MODX
13 лет назад
xoxland
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров