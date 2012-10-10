Ищем web-разработчика для работы в молодой креативной команде! Большое количество заказов! Требования: – свободное владение на высоком уровне CSS3 – четкое понимание различий сайта и веб-приложения – html5 и xml ...
Доработать интернет-магазин на Drupal + Ubercart
Есть сайт: www.invicta-store.ru
Он не естественно медленно работает - задача поправить его, чтобы работал быстрее и не возникала ошибка 503 (бывает периодически)
Если найду кто поможет, буду очень благодарен и буду давать постоянные заказы на тех часть сайтов под ключ.
Заявки фрилансеров
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