Доработать интернет-магазин на Drupal + Ubercart

Есть сайт: www.invicta-store.ru

Он не естественно медленно работает - задача поправить его, чтобы работал быстрее и не возникала ошибка 503 (бывает периодически)

Если найду кто поможет, буду очень благодарен и буду давать постоянные заказы на тех часть сайтов под ключ.