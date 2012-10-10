Доработать интернет-магазин на Drupal + Ubercart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

Есть сайт: www.invicta-store.ru

Он не естественно медленно работает - задача поправить его, чтобы работал быстрее и не возникала ошибка 503 (бывает периодически)

Если найду кто поможет, буду очень благодарен и буду давать постоянные заказы на тех часть сайтов под ключ.

Drupal
13 лет назад
dzendesign
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров