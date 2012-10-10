Прописать дополнительный макрос к дорвеегенератору

Нужно прописать дополнительный макрос к DMI 3 Static.

Дорвеегенератор написан на Питоне. Есть файл, в котором описаны макросы, которые я могу использовать в шаблоне.

Дорвеегенератор берет из списка запросов первый кейворд и для него генерирует первую страничку, второй кейворд - вторую страничку, 437 кейворд - 437 страничку.

Есть макрос, который берет из указанного файла рандомно строчку и вставляет ее на странице.

Нужен еще один макрос, который будет из указанного файла брать строчку не рандомно, а по-порядку. То есть при генерации первой страницы дорвея, берется кейворд из первой строчки файла и новый макрос тоже должен брать из другого файла информацию именно из первой строчки. при генерации 24 страницы, новый макрос должен брать из файла инфо тоже из 24 страницы, то есть нужная синхронизация работы нового макроса с порядком генерации страниц дорвея.