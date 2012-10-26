Создать каталог моделей

Надо сделать рабочий каталог моделей агенства. Используя систему Drupal.

Выбрать тему оформления более-менее походящую на прототип сайта. Смотрите приложенные фото.

В меню сайта будет:

• Девушки - страница со всеми моделями девушками. Каждой девушки показывается по 2 фотки и имя снизу со ссылкой на страницу о девушке. Вывод в виде таблицы по 3 в ряде. Сверху страницы будет фильтр для поиска по параметрам(см.ниже)

• Юноши - то же что и девушки, только юноши.

• Новые лица - список новых добавленных анкет моделей.

• Кастинг - текстовая страница

• Контакты - текстовая страница

• Кнопка Добавить модель - кнопка на форму добавления модели. Должна быть отдельной кнопкой на сайте, чуть более чем остальные. Скорее всего отдельным блоком. Где-то в шапке сайта под меню.

Страница модели:

Колонка слева - параметры модели(см.поля ниже). Середина (без колонки справа) отображается в виде галереи фоток. Примерно как в винде. Т.е. большая фотка со стрелками след. и пред., а снизу остальные в слайдере если не помещаются все фотки модели. При отображении картинки должен быть Ватермарк снизу слева с надписью имени модели. Также будет режим слайдшоу и на весь экран.

Модель - тип контента с полями:

• Имя девушки

• Возраст

• Рост

• Цвет волос

• Грудь

• Талия

• Бёдра

• Наличие визы (Поле со списком). Значения: Американская, Японская, Шенген, Другая. И возможность изменять эти данные как это стандартно делается в друпале.

• Фото (множественный выбор). Отметка двух главных фотографий для вывода в списке.

Скрытые поля:

• Телефон

• E-mail

• Город

Сделать соотсно также форму для ввода новых моделей (со скрытыми полями). После сабмита формы отправляется письмо на мыло о заполнении новой анкеты с данными анкеты. Капча должна быть предусмотрена, т.к. это общедоступная форма.

Фильтр для поиска по моделям(для страниц девушек и юношей):

• Возраст

• Рост

• Цвет волос

• Грудь

• Талия

• Бёдра

Фильтр также будет присутствовать на странице моделей где-нть в левой колонке для быстрого поиска.

Также будет разделение доступа к полям моделей. Т.е. будет роль Модератор, который будет видеть эти скрытые поля и возможность редактировать данные по всем полям.

Также вставим лейбл, но это уже стандартная фича друпала.