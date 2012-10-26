на пхп. дописать несколько функций
Создать каталог моделей
Надо сделать рабочий каталог моделей агенства. Используя систему Drupal.
Выбрать тему оформления более-менее походящую на прототип сайта. Смотрите приложенные фото.
В меню сайта будет:
• Девушки - страница со всеми моделями девушками. Каждой девушки показывается по 2 фотки и имя снизу со ссылкой на страницу о девушке. Вывод в виде таблицы по 3 в ряде. Сверху страницы будет фильтр для поиска по параметрам(см.ниже)
• Юноши - то же что и девушки, только юноши.
• Новые лица - список новых добавленных анкет моделей.
• Кастинг - текстовая страница
• Контакты - текстовая страница
• Кнопка Добавить модель - кнопка на форму добавления модели. Должна быть отдельной кнопкой на сайте, чуть более чем остальные. Скорее всего отдельным блоком. Где-то в шапке сайта под меню.
Страница модели:
Колонка слева - параметры модели(см.поля ниже). Середина (без колонки справа) отображается в виде галереи фоток. Примерно как в винде. Т.е. большая фотка со стрелками след. и пред., а снизу остальные в слайдере если не помещаются все фотки модели. При отображении картинки должен быть Ватермарк снизу слева с надписью имени модели. Также будет режим слайдшоу и на весь экран.
Модель - тип контента с полями:
• Имя девушки
• Возраст
• Рост
• Цвет волос
• Грудь
• Талия
• Бёдра
• Наличие визы (Поле со списком). Значения: Американская, Японская, Шенген, Другая. И возможность изменять эти данные как это стандартно делается в друпале.
• Фото (множественный выбор). Отметка двух главных фотографий для вывода в списке.
Скрытые поля:
• Телефон
• Город
Сделать соотсно также форму для ввода новых моделей (со скрытыми полями). После сабмита формы отправляется письмо на мыло о заполнении новой анкеты с данными анкеты. Капча должна быть предусмотрена, т.к. это общедоступная форма.
Фильтр для поиска по моделям(для страниц девушек и юношей):
• Возраст
• Рост
• Цвет волос
• Грудь
• Талия
• Бёдра
Фильтр также будет присутствовать на странице моделей где-нть в левой колонке для быстрого поиска.
Также будет разделение доступа к полям моделей. Т.е. будет роль Модератор, который будет видеть эти скрытые поля и возможность редактировать данные по всем полям.
Также вставим лейбл, но это уже стандартная фича друпала.
Выбранный исполнитель
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