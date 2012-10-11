Парсер для считывания вопросов экзамена ПДД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки163 просмотра

Необходимо написать парсер, который будет осуществлять считывание информации с любого из сайтов, предлагающих попробовать сдать онлайн экзамен на знание ПДД. Данные должны выводиться в таблицу, имеющую следующую структуру:

1. Номер билета.

2. Номер вопроса.

3. Текст вопроса.

4. Номер ответа.

5. Ответ на вопрос.

6. Флаг правильный ответ или нет.

7. Подсказка (статья из правил).

Данная структура содержит много избыточности, но вопросов не так уж и много, поэтому в таком виде она будет наиболее удобной.

13 лет назад
zabstudio
Алексей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
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Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад