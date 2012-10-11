Парсер для считывания вопросов экзамена ПДД

Необходимо написать парсер, который будет осуществлять считывание информации с любого из сайтов, предлагающих попробовать сдать онлайн экзамен на знание ПДД. Данные должны выводиться в таблицу, имеющую следующую структуру:

1. Номер билета.

2. Номер вопроса.

3. Текст вопроса.

4. Номер ответа.

5. Ответ на вопрос.

6. Флаг правильный ответ или нет.

7. Подсказка (статья из правил).

Данная структура содержит много избыточности, но вопросов не так уж и много, поэтому в таком виде она будет наиболее удобной.