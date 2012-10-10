Разработать и наполнить каталог на сайте (ModX)

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Закрыт2 заявки149 просмотров

есть ексель файл (около 500 позиций)

есть картинки в папках

надо запрограммить каталог с выборками на сайте (админка - modx ) и залить туда каталог

icq 458089587

MODX
13 лет назад
xoxland
Сергей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров