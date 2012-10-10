Задачи для специалиста по 1С-Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

Требуется разобраться с существующим сайтом, исправить существующие ошибки, а так же внедрить новый функционал.

Сайт http://food.clsl.ru

Просьба в предложениях указывать ваш опыт работы с 1cBitrix, ссылки на проекты с нестандартными решениями, примерный диапазон цен и примерные сроки.

13 лет назад
m1skam
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров