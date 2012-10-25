Требуется создать пару форм с отправкой на майл

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок248 просмотров

Требуется создать пару форм с отправкой на майл .

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Необходимо адаптировать сайт под поисковик яндекс, гугл

ibrokerspb.ru

13 лет назад
mrsmash
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

iceweb
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Отправил ему 1000 предоплату. а он уже третий день как пропал, не порядочный человек, обещал сделать быстро к утру.
WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$45
1 день
Спасибо, всё оперативно за сутки, доволен, рекомендую.
Не смотря на небольшую задержку, оплату по проекту получил в полном объеме. Заказчик человек адекватный, у каждого могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Дела иметь с ним можно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

iceweb
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад