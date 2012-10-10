Требуется создать пару форм с отправкой на майл . + Необходимо адаптировать сайт под поисковик яндекс, гугл ibrokerspb.ru
Доработка информационного портала ЖКХ на Битриксе
Добрый день! Имеется хостинг с установленным битриксом редакцией "Эксперт". Необходимо в соответствии с тех.заданием настроить и доработать битрикс. Ждем предложений по оценке и срокам.
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