Доработка информационного портала ЖКХ на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок180 просмотров

Добрый день! Имеется хостинг с установленным битриксом редакцией "Эксперт". Необходимо в соответствии с тех.заданием настроить и доработать битрикс. Ждем предложений по оценке и срокам.

12 лет назад
Jamis89
Никита 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров