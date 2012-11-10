Доброго времени суток! Имеется регистрационная форма на сайте http://gigienist.ru/register/ , сайт на битриксе (многосайтовость, этот сайт второй). Там есть 2 поля привязанных к инфоблоку с разбивкой по разделам: "Регион проживания" и "Город". Нужно поменять их местами, ...