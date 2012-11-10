1. Загрузка картинок в поп-ап формах. Например http://uk-lubgorod.ru/qaa/, при клике на кнопку "Заявление" появляется модальное окно с возможность загрузки картинок. Загрузка сейчас не работает. Должна быть возможность выбора 3-х картинок, должны появляться прогресс-бары при загрузке. ...
- $40Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Сайт на 1С-Битрикс. Страница с фильтром http://uk-lubgorod.ru/rating/company/2/reports.php Есть инфоблок с отчетами, элементы которого связаны с элементом другого инфоблока "Дома" (выбор элемента в админке). Нужно, чтобы на указанной странице корректно фильтровались отчеты по улице, номеру дома (номер дома + ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Сайт на 1С-Битрикс. Бюджет 3000 рублей. 1. Необходимо сделать страницу сайта "Тарифы и услуги" http://uk-lubgorod.ru/rating/company/2/price.php , а так же отображение договоров и тарифов (на основе инфоблока "Тарифы и услуги" на странице конкретного дома http://uk-lubgorod.ru/services/home.php?h=4950. ТЗ по данным ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходима доработка сайта http://lybgorod.ru Из ключевых моментов нужны: 1. Доработка личных кабинетов (3 типа пользователей: администратор, житель, организация). Включает в себя создание уникальных по структуре профилей (4-6 страниц) 2. Доработка текущего механизма рейтинга 3. Правка найденных багов (в ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Имеется регистрационная форма на сайте http://gigienist.ru/register/ , сайт на битриксе (многосайтовость, этот сайт второй). Там есть 2 поля привязанных к инфоблоку с разбивкой по разделам: "Регион проживания" и "Город". Нужно поменять их местами, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Имеется хостинг с установленным битриксом редакцией "Эксперт". Необходимо в соответствии с тех.заданием настроить и доработать битрикс. Ждем предложений по оценке и срокам.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад