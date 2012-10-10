Парсинг, технологически, сравнительно системазтизированный продукт - предполагаем, что у тех, кто им занимается есть уже наработанные серверные приложения, и велосипеды уже не пишутся, поэтому ТЗ писать видимо не целесообразно на эту часть.

Ищем человека с со своимм серверными наработками , чтобы заказать парсер.

Парсер разместится на арендованном сервере. Код обязательно MVC.

Парсить надо сайты с картинками. Картинки складывать на арендованный сервер и запускать ресайзер оригиналов по требованию оператора, парсить через прокси, данные спарсенной базы предварительно нормализовывать и отдавать в виде csv для каждой компании - отдельный.