Рабочий кабинет пользователя

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки164 просмотра

Есть счетчик и рабочий кабинет пользователя.

В счетчик был добавлен новый функционал, надо отразить этот функционал в рабочем кабинете пользователя.

Система написана на Yii, знание соответственно необходимо.

В наличии:

1. Список добавленных фич

2. База данных с которой работает пользователь

3. Нарезанный дизайн

Надо:

1. Дописать необходимый функционал

2. Натянуть дизайн

Делать можно у вас на серваке (будет предоставлен дамп базы) либо на текущем серваке.

Yii
13 лет назад
alex_weblancer
Алексей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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