Запрограммировать интернет-магазин на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок163 просмотра

здравствуйте

на первом этапе требуется сделать каталог с минимальным функционалом, необходимым для запуска сайта, затем за отдельную плату нужно будет привязать корзину и еще ряд полезных функций.

дизайны в приложении

ТРЕБУЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МАГАЗИНОВ НА WP

жду ваших предложений

спасибо

WordPress
13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$300
5 дней
Спасибо! Всё отлично!будем сотрудничать!
Рекомендую к сотрудничеству как ответственного заказчика

Заявки фрилансеров

web-expanse
Кирилл 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад