Добрый день! Имеется хостинг с установленным битриксом редакцией "Эксперт". Необходимо в соответствии с тех.заданием настроить и доработать битрикс. Ждем предложений по оценке и срокам.
Запрограммировать интернет-магазин на WordPress
здравствуйте
на первом этапе требуется сделать каталог с минимальным функционалом, необходимым для запуска сайта, затем за отдельную плату нужно будет привязать корзину и еще ряд полезных функций.
дизайны в приложении
ТРЕБУЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МАГАЗИНОВ НА WP
жду ваших предложений
спасибо
Выбранный исполнитель
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