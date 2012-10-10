Django разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки103 просмотра

На проект нужен разработчик на django, есть такие?

Django
13 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
31 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка информационного портала ЖКХ на Битриксе

    Добрый день! Имеется хостинг с установленным битриксом редакцией "Эксперт". Необходимо в соответствии с тех.заданием настроить и доработать битрикс. Ждем предложений по оценке и срокам.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Запрограммировать интернет-магазин на WordPress

    здравствуйте на первом этапе требуется сделать каталог с минимальным функционалом, необходимым для запуска сайта, затем за отдельную плату нужно будет привязать корзину и еще ряд полезных функций. дизайны в приложении ТРЕБУЮТСЯ ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка jQuery Slider plugin

    Дано: http://egorkhmelev.github.com/jslider/ Что требуется: 1) Добавить возможность выставления ограничения (перемещение не более установленной величины) 2) визуализация "предела" путем цветового выделения допустимого диапазона на шкале.

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать страничку на JS

    Здравствуйте. Есть Интернет-магазин Нужно сделать веб-страницу по типу формы оформления кастомного заказа. На странице есть возможность выбора по нескольким полям, результат выбора изменяет общую стоимость заказа и подгружает ...

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рабочий кабинет пользователя

    $1000

    Есть счетчик и рабочий кабинет пользователя. В счетчик был добавлен новый функционал, надо отразить этот функционал в рабочем кабинете пользователя. Система написана на Yii, знание соответственно необходимо. В ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер

    Парсинг, технологически, сравнительно системазтизированный продукт - предполагаем, что у тех, кто им занимается есть уже наработанные серверные приложения, и велосипеды уже не пишутся, поэтому ТЗ писать видимо не целесообразно на эту часть. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание системы поиска оптимального маршрута

    Требуется создать систему для поиска оптимального маршрута. Пользователь выбирает начальную и конечную точку на карте, необходимо проложить оптимальный маршрут на карте и показать каким видом транспорта он должен воспользоваться (указать также номера маршруток) с учётом ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад