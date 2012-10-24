Разработка скрипта предзагрузки изображения

Требуется разработать PHP+JS+CSS скрипт, обеспечивающий в интерактивном режиме выполнение следующих функций (кратко):

1) загрузку файла на веб-сервер из указанного источника;

2) манипуляции с изображением (zoom, crop, move, rotate) для выбора thumbnail;

3) создание средствами консольной утилиты ImageMagick 5 thumbnails с заданными фильтрами и представление их на странице для обеспечения возможности выбора наиболее удачного изображения;

4) заполнение полей формы реквизитов изображения;

5) передача собранных параметров на заданный URL для создания thumbnail формата JPG с разрешением 120*140.