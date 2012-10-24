На входе скрипта-парсера список фраз из файла или MySQL пример: Моргунов,_Евгений_Александрович Вицин,_Георгий_Михайлович Никулин,_Юрий_Владимирович смотрим браузером к примеру ru.wikipedia.org/wiki/Арканов_Аркадий на разных запросах wiki выдаёт информацию блоками, котрые могут присутствовать, могут нет например: Биография, Личная жизнь, Творчество, бла-бла на выходе требуется спарсить выдачу ...