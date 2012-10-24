На входе скрипта-парсера список фраз из файла или MySQL пример: Моргунов,_Евгений_Александрович Вицин,_Георгий_Михайлович Никулин,_Юрий_Владимирович смотрим браузером к примеру ru.wikipedia.org/wiki/Арканов_Аркадий на разных запросах wiki выдаёт информацию блоками, котрые могут присутствовать, могут нет например: Биография, Личная жизнь, Творчество, бла-бла на выходе требуется спарсить выдачу ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется форма-редактор реквизитов объектов в БД MySQL (1 веб-страница) PHP+JS+jQuery+AJAX+CSS+MySQL Структура формы с комментариями здесь: http://46.72.238.44/stage2.jpgВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Требуется разработать PHP+JS+CSS скрипт, обеспечивающий в интерактивном режиме выполнение следующих функций (кратко): 1) загрузку файла на веб-сервер из указанного источника; 2) манипуляции с изображением (zoom, crop, move, rotate) для выбора thumbnail; 3) создание средствами консольной утилиты ImageMagick 5 thumbnails с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
10 лет назад
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
Ответный отзыв
Проект выполнен полностью, недочеты оперативно устранены, необходимые доработки сделаны. Спасибо исполнителю.
$100
10 баллов
10 лет назад
Доволен сотрудничеством, рекомендую
Ответный отзыв
Проект выполнен полностью, недочеты оперативно устранены, необходимые доработки сделаны. Спасибо исполнителю.