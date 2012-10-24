Zetas

Игорь Zetas

 
52 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер wikipedia perl или php

    На входе скрипта-парсера список фраз из файла или MySQL пример: Моргунов,_Евгений_Александрович Вицин,_Георгий_Михайлович Никулин,_Юрий_Владимирович смотрим браузером к примеру ru.wikipedia.org/wiki/Арканов_Аркадий на разных запросах wiki выдаёт информацию блоками, котрые могут присутствовать, могут нет например: Биография, Личная жизнь, Творчество, бла-бла на выходе требуется спарсить выдачу ...

    PHPMySQLPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка скрипта предзагрузки изображения

    $250

    Требуется разработать PHP+JS+CSS скрипт, обеспечивающий в интерактивном режиме выполнение следующих функций (кратко): 1) загрузку файла на веб-сервер из указанного источника; 2) манипуляции с изображением (zoom, crop, move, rotate) для выбора thumbnail; 3) создание средствами консольной утилиты ImageMagick 5 thumbnails с ...

    PHPJavascriptCSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Разработка скрипта предзагрузки изображения
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
Проект выполнен полностью, недочеты оперативно устранены, необходимые доработки сделаны. Спасибо исполнителю.
Ответный отзыв
vast667
36 летАвстралия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Web-форма редактор
Доволен сотрудничеством, рекомендую
Проект выполнен полностью, недочеты оперативно устранены, необходимые доработки сделаны. Спасибо исполнителю.
Ответный отзыв