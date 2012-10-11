Парсер двух таблиц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок196 просмотров

нужен скрипт парсера 2 html таблиц, таблицы лежать на отдельных html страницах, 8 столбцов. урло и тип таблицы должны передаваться как аргумент командной строки.

данные представить в заданную xml.

странцицы с данными и структуру xml в личку.

Указывайте пожалуйста ориентировачную стоимость вашей работы.

HTML
13 лет назад
karpsw
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

darkms
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$16
1 день
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darkms
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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