Веб-программист, парсинг, создание сервисов, скриптов, веб-приложений.
Веб-программист.
Пишу парсеры, скрипты, веб-приложения, также возможны обработка txt, xls, csv файлов, парсинг xml, rss.
Экспорт данных в MySql, XML, JSON, xls, csv, plain text.
Портфолио
- Billing System183 просмотра
- Сайт ООО "АСУ ГРУП". Железнодорожное оборудование262 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
11 лет назад
Евгений внимательно отнесся ко всем пожеланиям. Работу сделал четко в срок и аккуратно. Остались хорошие впечатления.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое формулирование требований, быстрая оплата. Общение с Дмитрием приятное и не обтяживающее.
$40
10 баллов
11 лет назад
Евгений справился с задачей раньше назначенного срока. Работа выполнена качественно, в общении адекватен. Спасибо. Буду обращаться вновь.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, четко поставленное задание, быстрая проверка работы, полная оплата. Леонид грамотный и вежливый человек, работать с вами было очень приятно, побольше бы таких заказчиков. Мои наилучшие рекомендации!
$20
10 баллов
11 лет назад
Еще один проект реализован Евгением на высоком уровне. Рекомендую как отличного специалиста, ответственного и надежного фрилансера, внимательного к деталям проекта. Brilliant job!
Ответный отзыв
Второй раз работаю с Александром, впечатления по прежнему очень позитивные. Заказчик четко знает что нужно получить, разбирается в технологиях реализации, сам предлагает возможные и желательные варианты реализации. От него вы не услышите "сделай мне тут красиво". Все четко и по делу. Доработки выше оговоренного сразу оплачиваются. Мои наилучшие рекомендации!
$15
10 баллов
11 лет назад
Выполнено все в точности как оговаривали, в обозначенный срок, Евгений отлично справился с заданием, только приятные впечатления от сотрудничества, спасибо за работу, рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, четко ставит задачу, оплата сразу же после предоставления доступа к демо странице. Остались самые лучшие впечатления о сотрудничестве. Если бы была rss лента проектов для каждого заказчика, подписался бы. Рекомендую.
$16
9 баллов
11 лет назад
Все сделано быстро, качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик четко ставит задачу, всегда на связи, оплачивает без задержек и всю сумму в полном объеме. Только позитивные эмоции от сотрудничества.
Веб-программирование
6 отзывов
от $6
от 1 дня
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