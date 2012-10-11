Второй раз работаю с Александром, впечатления по прежнему очень позитивные. Заказчик четко знает что нужно получить, разбирается в технологиях реализации, сам предлагает возможные и желательные варианты реализации. От него вы не услышите "сделай мне тут красиво". Все четко и по делу. Доработки выше оговоренного сразу оплачиваются. Мои наилучшие рекомендации!