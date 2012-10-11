1. отдельная страница, на ней будет форма для заполнения : 1. фио 2. email 3. телефон 4. jpg эскиз Кнопка "принять участие в конкурсе", кликаем и ...
Личный кабинет в Joomla
Требуется расширить функционал стандартной системы вход\регистрация в Joomla,
Нужно чтобы каждый залогинившийся пользователь получал доступ к личному кабинету. Этот кабинет должен включать в себя такой функционал:
1) Для юзера залогинившегося на сайте:
а) получать доступ к страничкам, предназначенным именно для него и недоступной другим юзерам.
б) Возможность скачивания персональных файлов из своего ЛК,
2) Для админа:
а) создавать и редактировать посредством визуального редактора статьи (по возможности тем же что и в Joomla установлен как основной JCE) как для отдельно указанного личного кабинета (ЛК), так и для всех ЛК сразу.
б) сделать возможность использования админом подстановочных переменных, (типа в редакторе пишет %user% , а на странице выходит имя пользователя данного ЛК) это для универсализации страниц.
в) чтобы ЛК автоматом подхватывал файлы с папки на сервере для скачки, т.е. Админ загружает на сервер в папку другие папки содержащие файлы для определённых ЛК
Подстановочные переменные которые нужны:
user - подставляет имя пользователя ЛК
user-files - подставляет файлы пользователя данного ЛК
По возможности реализовать в XML файле, к примеру, добавлять свои переменные для подстановки.
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