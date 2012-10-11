Личный кабинет в Joomla

Требуется расширить функционал стандартной системы вход\регистрация в Joomla,

Нужно чтобы каждый залогинившийся пользователь получал доступ к личному кабинету. Этот кабинет должен включать в себя такой функционал:

1) Для юзера залогинившегося на сайте:

а) получать доступ к страничкам, предназначенным именно для него и недоступной другим юзерам.

б) Возможность скачивания персональных файлов из своего ЛК,

2) Для админа:

а) создавать и редактировать посредством визуального редактора статьи (по возможности тем же что и в Joomla установлен как основной JCE) как для отдельно указанного личного кабинета (ЛК), так и для всех ЛК сразу.

б) сделать возможность использования админом подстановочных переменных, (типа в редакторе пишет %user% , а на странице выходит имя пользователя данного ЛК) это для универсализации страниц.

в) чтобы ЛК автоматом подхватывал файлы с папки на сервере для скачки, т.е. Админ загружает на сервер в папку другие папки содержащие файлы для определённых ЛК

Подстановочные переменные которые нужны:

user - подставляет имя пользователя ЛК

user-files - подставляет файлы пользователя данного ЛК

По возможности реализовать в XML файле, к примеру, добавлять свои переменные для подстановки.