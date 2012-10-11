Отладка импорта из интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Необходимо настроить вывод заказов в программу Купеческая Книга из интернет магазина на движке Shop Script.

13 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

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Нет заявок фрилансеров