Jquery Image Zoom Tour

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка88 просмотров

Добрый день! На сайте подключен Image Zoom Tour. Но не правильно работают несколько моментов. Нужно исправить пару ошибок.

jQuery
13 лет назад
vesna_yuliya
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров