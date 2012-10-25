Требуется доработка уже имеющейся функции в движке WebAsyst по созданию YML файла (это текстовый файл для яндекс маркета). Оплата яндекс деньги. (предоплату не вношу, но ...
Создание кастомного видеоплеера на flash
Что нужно:
1) подобрать (иметь в наличии) флеш плеер, бесплатный или платный с открытым кодом естественно
2) Привязать мой скин
3) сделать три вида рекламы:
а. при проигрывании видео, при наведении на область видео сверху выплывает текст
б. при нажатии на паузу - блок рекламы поверх видео
в. в конце проигрывания видео - блок рекламы
все ссылки на рекламу должны задаваться в самом коде плеера
если вы знаете flax - есть готовый скрипт заброшенный разработчиком, нужно будет поменять только скин
выберу кто имеет опыт/примеры работ с видео плеерами и предложит лучшую цену
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