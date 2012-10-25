Создание кастомного видеоплеера на flash

Что нужно:

1) подобрать (иметь в наличии) флеш плеер, бесплатный или платный с открытым кодом естественно

2) Привязать мой скин

3) сделать три вида рекламы:

а. при проигрывании видео, при наведении на область видео сверху выплывает текст

б. при нажатии на паузу - блок рекламы поверх видео

в. в конце проигрывания видео - блок рекламы

все ссылки на рекламу должны задаваться в самом коде плеера

если вы знаете flax - есть готовый скрипт заброшенный разработчиком, нужно будет поменять только скин

выберу кто имеет опыт/примеры работ с видео плеерами и предложит лучшую цену