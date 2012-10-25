Создание кастомного видеоплеера на flash

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок175 просмотров

Что нужно:

1) подобрать (иметь в наличии) флеш плеер, бесплатный или платный с открытым кодом естественно

2) Привязать мой скин

3) сделать три вида рекламы:

а. при проигрывании видео, при наведении на область видео сверху выплывает текст

б. при нажатии на паузу - блок рекламы поверх видео

в. в конце проигрывания видео - блок рекламы

все ссылки на рекламу должны задаваться в самом коде плеера

если вы знаете flax - есть готовый скрипт заброшенный разработчиком, нужно будет поменять только скин

выберу кто имеет опыт/примеры работ с видео плеерами и предложит лучшую цену

13 лет назад
gudi
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

devdiv0
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня
Все сделанно как надо. Приятно было работать.
Я сделал для Алексея видеоплеер с рекламой. На протяжении всего проекта Алексей был в сети, молниеносно отвечал на мои вопросы. Оплатил предоплату и перевел остаток сразу же после окончания работ. Воспитанный и знающий что ему нужно заказчик. Рекомендую и надеюсь на последующее сотрудничество. Удачи Вам, Алексей.

Заявки фрилансеров

devdiv0
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад