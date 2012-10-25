Advanced flex programming
Разработка архитектуры флэш/флекс приложений.
Создание флекс компонентов любой сложности.
Скинирование флекс компонентов.
Строго ООП, АОП, Инверсия контроля, Инъекция зависимостей.
Портфолио
- Конструктор реечных потолков (Away3D)146 просмотров
- AdobeAIR + Papervision3D + Flex компоненты166 просмотров
- Virtual keyboard flex component224 просмотра
- Online audio mixer (multy format)168 просмотров
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Все сделанно как надо. Приятно было работать.
Ответный отзыв
Я сделал для Алексея видеоплеер с рекламой. На протяжении всего проекта Алексей был в сети, молниеносно отвечал на мои вопросы. Оплатил предоплату и перевел остаток сразу же после окончания работ. Воспитанный и знающий что ему нужно заказчик. Рекомендую и надеюсь на последующее сотрудничество. Удачи Вам, Алексей.