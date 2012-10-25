devdiv0

Илья Васильев devdiv0

 
45 летУкраина/Симферополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Advanced flex programming

Разработка архитектуры флэш/флекс приложений.

Создание флекс компонентов любой сложности.

Скинирование флекс компонентов.

Строго ООП, АОП, Инверсия контроля, Инъекция зависимостей.

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Отзывы заказчиков
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Создание кастомного видеоплеера на flash
Все сделанно как надо. Приятно было работать.
Я сделал для Алексея видеоплеер с рекламой. На протяжении всего проекта Алексей был в сети, молниеносно отвечал на мои вопросы. Оплатил предоплату и перевел остаток сразу же после окончания работ. Воспитанный и знающий что ему нужно заказчик. Рекомендую и надеюсь на последующее сотрудничество. Удачи Вам, Алексей.
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