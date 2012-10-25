Я сделал для Алексея видеоплеер с рекламой. На протяжении всего проекта Алексей был в сети, молниеносно отвечал на мои вопросы. Оплатил предоплату и перевел остаток сразу же после окончания работ. Воспитанный и знающий что ему нужно заказчик. Рекомендую и надеюсь на последующее сотрудничество. Удачи Вам, Алексей.