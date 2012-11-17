Конструктор реечных потолков (Away3D)

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http://divisionby0.org/web_Portfolio/Away3D_Ceils/Away3DCeils.html
- смена ширины горизонтальных реек
- смена ширины вертикальных реек
- смена текстур горизонтальных и вертикальных реек раздельно
- поворот всей конструкции на потолке
- 4 интерьера , которые настраиваются из внешних xml фалов
- текстуры берутся из внешнего xml
- используется Away3D