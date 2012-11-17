Конструктор реечных потолков (Away3D)

Добавлена
11 лет назад
146 просмотров
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http://divisionby0.org/web_Portfolio/Away3D_Ceils/Away3DCeils.html

- смена ширины горизонтальных реек

- смена ширины вертикальных реек

- смена текстур горизонтальных и вертикальных реек раздельно

- поворот всей конструкции на потолке

- 4 интерьера , которые настраиваются из внешних xml фалов

- текстуры берутся из внешнего xml

- используется Away3D