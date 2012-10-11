Нужно в натпаде++ выделить и сохранить в отдельный файл строки с указанным словом ( макрос нужно написать)
Срочно 2 задачи по программированию на Битрикс
вопросы надо закрыть срочно
1) в карточке товара когда мы заходим как обычный пользователь отображается оптовая цена (цена от) - этого не должно быть
2) как отображать конкретные фотографии на главной странице? - я приделал флаги, как вывести по флагу - хз
по пункту 1 подробнее. изначально должно быть так: зарегистрированные пользователи видят только оптовые цены, а незарегистрированые только розничные. Сейчас все в разброс
Прилагайте скайп!
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