Срочно 2 задачи по программированию на Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

вопросы надо закрыть срочно

1) в карточке товара когда мы заходим как обычный пользователь отображается оптовая цена (цена от) - этого не должно быть

2) как отображать конкретные фотографии на главной странице? - я приделал флаги, как вывести по флагу - хз

по пункту 1 подробнее.   изначально должно быть так: зарегистрированные пользователи видят только оптовые цены, а незарегистрированые только розничные. Сейчас все в разброс

Прилагайте скайп!

13 лет назад
nzharikov
Николай 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров