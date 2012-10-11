Срочно 2 задачи по программированию на Битрикс

вопросы надо закрыть срочно

1) в карточке товара когда мы заходим как обычный пользователь отображается оптовая цена (цена от) - этого не должно быть

2) как отображать конкретные фотографии на главной странице? - я приделал флаги, как вывести по флагу - хз

по пункту 1 подробнее. изначально должно быть так: зарегистрированные пользователи видят только оптовые цены, а незарегистрированые только розничные. Сейчас все в разброс

Прилагайте скайп!