Устранить ошибку Ultimate_SEO_URLSv2x в osComerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок141 просмотр

Возник глюк с Ultimate_SEO_URLSv2x в категориях товаров в osComerce.

Продолжительное время модуль работал нормально и вдруг ни с того не с сего стал редиректить в категориях с -c-1.html на ?cPath=1

В самом коде модуля ничего не менялось.

Задача устранить причину бага.

HTML
13 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров