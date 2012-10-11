Устранить ошибку Ultimate_SEO_URLSv2x в osComerce

Возник глюк с Ultimate_SEO_URLSv2x в категориях товаров в osComerce.

Продолжительное время модуль работал нормально и вдруг ни с того не с сего стал редиректить в категориях с -c-1.html на ?cPath=1

В самом коде модуля ничего не менялось.

Задача устранить причину бага.