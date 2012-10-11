Необходимо сверстать по готовому дизайну и запрограммить форум. С немного расширенным функционалом.Бюджет 3500 руб.
Устранить ошибку Ultimate_SEO_URLSv2x в osComerce
Возник глюк с Ultimate_SEO_URLSv2x в категориях товаров в osComerce.
Продолжительное время модуль работал нормально и вдруг ни с того не с сего стал редиректить в категориях с -c-1.html на ?cPath=1
В самом коде модуля ничего не менялось.
Задача устранить причину бага.
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