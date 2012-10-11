дравствуйте, фрилансеры! В студию Веб-Борн требуется программисты работающие с cms Joomla, WP, Drupal, webasyst Основные требования: Знание, HTML, CSS, JS, PHP Опыт ...
Форум с расширенным функционалом
Необходимо сверстать по готовому дизайну и запрограммить форум. С немного расширенным функционалом.Бюджет 3500 руб.
Заявки фрилансеров
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