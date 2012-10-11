Интегрировать верстку в веб-сервис WebAsyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

Есть готовая верстка интернет магазина (5 страниц: главная, раздел каталога, карточка товара, оформление товара). Нужно интегрировать ее в WebAsyst, и настроить, чтобы все работало как надо.

Или как вариант рассматриваю интеграцию в PRESTASHOP.

Одна из страниц верстки во вложении.

PrestaShopWebasyst
13 лет назад
Ejenne62
Евгений 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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