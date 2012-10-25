Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Нужны правки сайта на Wordpress.

Предоплаты НЕТ! Так как, предыдущий фрилансер взял предоплату и исчез в неизвестном направлении не доделав проект.

Работа должна быть выполнена сегодня до вечера!

За ТЗ и по всем вопросам пишите в личку.