Есть готовая верстка интернет магазина (5 страниц: главная, раздел каталога, карточка товара, оформление товара). Нужно интегрировать ее в WebAsyst, и настроить, чтобы все работало как надо. Или как вариант рассматриваю интеграцию ...
Нужны правки сайта на Wordpress
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Нужны правки сайта на Wordpress.
Предоплаты НЕТ! Так как, предыдущий фрилансер взял предоплату и исчез в неизвестном направлении не доделав проект.
Работа должна быть выполнена сегодня до вечера!
За ТЗ и по всем вопросам пишите в личку.
Выбранный исполнитель
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