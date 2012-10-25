Нужны правки сайта на Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок181 просмотр

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Нужны правки сайта на Wordpress.

Предоплаты НЕТ! Так как, предыдущий фрилансер взял предоплату и исчез в неизвестном направлении не доделав проект.

Работа должна быть выполнена сегодня до вечера!

За ТЗ и по всем вопросам пишите в личку.

WordPress
13 лет назад
despise
Артур 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

deathroll
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Исполнитель молодец! Сделал всё что от него требовалось, хоть и затянул со сроками.
Отличный заказчик. Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

deathroll
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад