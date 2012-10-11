Доработка модуля скидок в Друпале

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Требуется доработать модуль скидок в ubercart.

Проблема в следующем: устанавливаем скидки в зависимости от суммы заказа.

Покупатель набирает корзину, видит свою скидку, оформляет заказ, запрашивает счет, но счет приходит уже без скидки. И администратор магазина также видит счет без скидки. Потом, вручную, администратор может исправить счет. Нужно, чтобы счет также формировался со скидкой, автоматически, чтобы ничего не нужно было поправлять вручную.

Если кто-то не понял, о чем речь, просьба не обращаться. Требуется блестящее знание друпала и php