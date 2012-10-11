Срочно разыскивается администратор программист на сайт Обязательное требование: JBoard3 - знание этого скрипта. Обязанности: корректировка модулей редактирование каталогов товаров и услуг ...
Доработка модуля скидок в Друпале
Сайт www.kezer.ru
Требуется доработать модуль скидок в ubercart.
Проблема в следующем: устанавливаем скидки в зависимости от суммы заказа.
Покупатель набирает корзину, видит свою скидку, оформляет заказ, запрашивает счет, но счет приходит уже без скидки. И администратор магазина также видит счет без скидки. Потом, вручную, администратор может исправить счет. Нужно, чтобы счет также формировался со скидкой, автоматически, чтобы ничего не нужно было поправлять вручную.
Если кто-то не понял, о чем речь, просьба не обращаться. Требуется блестящее знание друпала и php
Заявки фрилансеров
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