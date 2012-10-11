Прикрутить оплату к Joomla

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Закрыт4 заявки126 просмотров

Есть сайт на Joomla. На сайте есть зарегистрированные пользователи. У зарегистрированных пользователей есть личная страничка. Нужно сделать так, чтобы доступ к этой личной страничке закрывался, если человек не проплатил членство.

Укажите, пожалуйста, Ваши цены и сроки для реализации этого проекта.

Joomla
13 лет назад
AdrenaLeen
Ксения 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров