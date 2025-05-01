Ускорение сайта на Joomla

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Сайт - samdom.com.ua

Версия joomla - Версия 1.5.25

Сайт работает на VPS уже оптимизированной (nginx, оптимизация mysql и прочее).

Кеширование нельзя включать, т.к. перестают работать фильтры на сайте (результаты фильтрования кешируются).

Нужно оптимизировать работу самого движка.

JoomlaMySQLNginx
13 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров