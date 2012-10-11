Программист PHP

Есть сайт на друпале, в котором есть каталог шин, а также куплена эта база данных со скриптом: http://shop.rassilka.kz/pay.php?agent=142483&id_d=786991&searchstr=%F8%E8%ED%20%E8%20%E4%E8%F1%EA%EE%E2&PHPSESSID=fd4526d0fde084d46201814859d48ccc Необходимо создать в друпал-сайте блок, содержащий формочку с полями подбора по автомобилю, а ...