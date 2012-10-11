Программист PHP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки198 просмотров

Требуется программист помощник, на завершение разработки системы.

Основные требования:

PHP&MySQL, JS, опыт работы с API VK.com, Facebook.com, Twitter.com, Google Maps

Желательно знание Twitter Bootstrap

Примерная стоимость работы от 5000 руб, но это обсуждается.

Контакты:

mail: [email protected]

skype: repkinkirill

BootstrapJavaScriptMySQLPHP
13 лет назад
iwantwewant
Репкин 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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