Интегрировать 1С в CMS PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Необходино написать модуль интеграции интернет магазина и 1с бухгалтерия.

Знания php, sql, и 1c.

Желателен опыт в данном направлении.

PHPPrestaShopSQL
13 лет назад
kempo
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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