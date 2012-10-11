Требуется доработка магазина на CMS Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки119 просмотров

Требуеться программист на доработку магазина на системе Opencart. Нужно внедрить модули "фильтр товаров", "карусель избранных товаров на главной" и другие задачи

Opencart
13 лет назад
nineinchnail
Хайруллин 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров