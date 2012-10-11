Собственно все есть в названии. Есть интернет магазин, необходимо добавить для него возможность авторизации и регистрации пользователей с помощью соц. сетей. Интересует стоимость/срок. Заинтересовавшимся сайт сброшу в личку.
Требуется доработка магазина на CMS Opencart
Требуеться программист на доработку магазина на системе Opencart. Нужно внедрить модули "фильтр товаров", "карусель избранных товаров на главной" и другие задачи
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на Joomla. На сайте есть зарегистрированные пользователи. У зарегистрированных пользователей есть личная страничка. Нужно сделать так, чтобы доступ к этой личной страничке закрывался, если человек не проплатил членство. Укажите, пожалуйста, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Срочно разыскивается администратор программист на сайт Обязательное требование: JBoard3 - знание этого скрипта. Обязанности: корректировка модулей редактирование каталогов товаров и услуг ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт - samdom.com.ua Версия joomla - Версия 1.5.25 Сайт работает на VPS уже оптимизированной (nginx, оптимизация mysql и прочее). Кеширование нельзя включать, т.к. перестают работать фильтры на сайте (результаты фильтрования кешируются). ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходино написать модуль интеграции интернет магазина и 1с бухгалтерия. Знания php, sql, и 1c. Желателен опыт в данном направлении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется программист помощник, на завершение разработки системы. Основные требования: PHP&MySQL, JS, опыт работы с API VK.com, Facebook.com, Twitter.com, Google Maps Желательно знание Twitter Bootstrap Примерная стоимость работы от 5000 руб, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт www.kezer.ru Требуется доработать модуль скидок в ubercart. Проблема в следующем: устанавливаем скидки в зависимости от суммы заказа. Покупатель набирает корзину, видит свою скидку, оформляет заказ, запрашивает счет, но счет приходит уже ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт на друпале, в котором есть каталог шин, а также куплена эта база данных со скриптом: http://shop.rassilka.kz/pay.php?agent=142483&id_d=786991&searchstr=%F8%E8%ED%20%E8%20%E4%E8%F1%EA%EE%E2&PHPSESSID=fd4526d0fde084d46201814859d48ccc Необходимо создать в друпал-сайте блок, содержащий формочку с полями подбора по автомобилю, а ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
ТЗ по запросу, пишите кому интересно.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужны правки сайта на Wordpress. Предоплаты НЕТ! Так как, предыдущий фрилансер взял предоплату и исчез в неизвестном направлении не доделав проект. Работа должна быть выполнена ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад