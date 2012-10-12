Требуются правки на сайт

Требуется исправить некоторые ошибки на сайте. Админка самописная - требуется разобраться в коде. Подправить надо как в коде работу админки так и вёрстку местами.

Работы не много, но попотеть придётся. сразу указываем icq или скайп. Если вечер не полностью свободен - просьба не отписываться.

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