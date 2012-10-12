Здравствуйте. Необходимо оперативненько допилить админку сайта. Двиг наш самописный. Подробности кандидатам. При успешном сотрудничестве будем продолжать работать вместе. Заинтересовавшимся оставляйте контакты
Требуются правки на сайт
Требуется исправить некоторые ошибки на сайте. Админка самописная - требуется разобраться в коде. Подправить надо как в коде работу админки так и вёрстку местами.
Работы не много, но попотеть придётся. сразу указываем icq или скайп. Если вечер не полностью свободен - просьба не отписываться.
Приступить надо сегодня в 7 вечера по москве. оплата Вебмани без задержек и достойная.
Выбранный исполнитель
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