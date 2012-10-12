Требуются правки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки165 просмотров

Требуется исправить некоторые ошибки на сайте. Админка самописная - требуется разобраться в коде. Подправить надо как в коде работу админки так и вёрстку местами.

Работы не много, но попотеть придётся. сразу указываем icq или скайп. Если вечер не полностью свободен - просьба не отписываться.

Приступить надо сегодня в 7 вечера по москве. оплата Вебмани без задержек и достойная.

13 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

simbiryatin
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$80
1 день
Ответственно и быстро справился с довольно сложной работой. Рекомендую как хорошего программиста.
Отличный человек и честный заказчик. Легко идет на контакт, всю необходимую информацию для работы - предоставляет сразу после запроса. Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

simbiryatin
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад