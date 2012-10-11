Доработать сайт на Джумле

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки127 просмотров

Добрый день

на готовом сайте

нужно доделать меню

Слайдер товара

и заказ Товара,одним кликом

Бюджет обсуждается примерно 150$

Оплата строго после работы

Joomla
13 лет назад
wisdomroma
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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