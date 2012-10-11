Сайт на Bitrix по готовому дизайну

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок113 просмотров

Необходимо реализовать сайт по обработке заявок пользователей.

Основной функционал сайта – прохождение Заявки и отработка ее статуса.

Сайт имеет простую верстку, нет горизонтальной резиновости.

DHTML, jquery.

ТЗ и макеты страниц сайта по запросу.

Требуется валидная и кросс-браузерная (>IE7) верстка сайта.

Срок разработки – 10-12 дней

От кандидатов – хороший опыт разработки сайтов (верстка + php), хорошее портфолио в части Bitrix проектов.

Личные качества: оперативное выполнении и настроенная коммуникация (скайп, телефон, email).

jQueryPHP
13 лет назад
arrogantos
Павел 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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