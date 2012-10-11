Смысл приложения. Приложение квест. Мы начинаем квест такого-то числа, в назначеное время появяется вопрос в приложении и поле для ввода ответа. Через указанное время появляется следующий вопрос и т.д., смотря сколько вопросов в ...
Сайт на Bitrix по готовому дизайну
Необходимо реализовать сайт по обработке заявок пользователей.
Основной функционал сайта – прохождение Заявки и отработка ее статуса.
Сайт имеет простую верстку, нет горизонтальной резиновости.
DHTML, jquery.
ТЗ и макеты страниц сайта по запросу.
Требуется валидная и кросс-браузерная (>IE7) верстка сайта.
Срок разработки – 10-12 дней
От кандидатов – хороший опыт разработки сайтов (верстка + php), хорошее портфолио в части Bitrix проектов.
Личные качества: оперативное выполнении и настроенная коммуникация (скайп, телефон, email).
Заявки фрилансеров
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