Смысл приложения. Приложение квест. Мы начинаем квест такого-то числа, в назначеное время появяется вопрос в приложении и поле для ввода ответа. Через указанное время появляется следующий вопрос и т.д., смотря сколько вопросов в ...
Настроить карту гугл в проекте
Настроить карту google в проекте, подключить карточки данных к меткам на карте, проект на Ruby
знать JS (native + jQuery)
знать Google Maps (на продвинутом уровне)
желательно знать библиотеку Gmaps4Rails и git
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