Настроить карту гугл в проекте

На данный момент мы разрабатываем интересный проект. В каталоге пользователей нам бы хотелось реализовать возможность представленную в проморолике https://new.myspace.com/play на 23-26 сек. Т.е плавный вывод юзеров. Снизу у нас есть пейджинг, хотелось бы при ...