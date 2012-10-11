Настроить карту гугл в проекте

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки136 просмотров

Настроить карту google в проекте, подключить карточки данных к меткам на карте, проект на Ruby

знать JS (native + jQuery)

знать Google Maps (на продвинутом уровне)

желательно знать библиотеку Gmaps4Rails и git

GitJavaScriptjQueryRuby
13 лет назад
kstya777
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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