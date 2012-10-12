Установить phpBB3-форум

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки256 просмотров

Установить phpbb3 форум.

Подобрать шаблон.

Установить модуль изменения языков.

13 лет назад
andreifx
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kaktyzzz_
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Все было сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Отличный работодатель , всем рекомендую, всегда на связи!!! Проблем с оплатой не было...

Заявки фрилансеров

kaktyzzz_
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад