Произвести технический аудит сайта.

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Закрыт1 заявка136 просмотров

и предоставить предложения по устранению некоторых недочетов.

На сайте полно дублей типа: site.ru/page и site.ru/page.html, /index, /index.htm, site.ru/, site.ru/index.html

site.ru с www и без и т.п.

Необходимо получить четкие рекомендации по составлению robots.txt .htaccess

Грамотно написанные редиректы.

Цена?

13 лет назад
Marrych
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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