Добро, соратникам! Мне необходим программист, создатель сайтов, работающий с 1С Битрикс. Задача: создать сайт по своим параметрам похожий на http://www.exist.ru/, с помощью http://auto.linemedia.ru/2.0/clients. Дизайн с меня, наполнение с заказчика. Прикиньте стоимость ...
Сделать поле для емейла обязательным
Необходим в форме с калькулятором сделать поле для емейла обязательным. Данные вышлю исполнителю
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